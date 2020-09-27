Son dakika haberleri! Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüyle ilgili aranan doktor İzmir'de teslim oldu

Son dakika haberleri: İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, geçirdiği botoks operasyonu sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan pratisyen doktor, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polise teslim oldu.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, geçirdiği botoks operasyonu sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan pratisyen doktor, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polise teslim oldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde bir rezidans dairesinde yaşanmıştı. Kübra Boyraz (38) kalça botoksu yaptırdıktan sonra sözde klinikte fenalaşmış, klinik çalışanları tarafından evine bırakılmıştı. Boyraz ailesi tarafından hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmiş ve olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya karıştığı belirtilen şahıslar hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Erdal D. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

PRATİSTEN DOKTOR İZMİR'DE POLİSE TESLİM OLDU Öte yandan, serbest bırakıldıktan sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan doktor Öner Ö., avukatıyla birlikte Karşıyaka Merkez Polis Amirliğine giderek polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Öner Ö.'nün, adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı