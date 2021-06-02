Son dakika haberleri! KUALA LUMPUR - Eski Malezya Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Lee: "Tam karantina en az 4 hafta sürmeli"

Son dakika haberi: Malezya'da Halkın Adaleti Partisi Milletvekili ve Eski Sağlık Bakan Yardımcısı Dr Lee Boon Chye, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yoğun artış nedeniyle ilan edilen tam karantina uygulamasının süresinin yetersiz olduğunu, tam karantinanın en az 4 hafta sürmesi gerektiğini söyledi.

Malezya'da Halkın Adaleti Partisi Milletvekili ve Eski Sağlık Bakan Yardımcısı Dr Lee Boon Chye, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yoğun artış nedeniyle ilan edilen tam karantina uygulamasının süresinin yetersiz olduğunu, tam karantinanın en az 4 hafta sürmesi gerektiğini söyledi.

Milletvekili Dr. Lee, 19 Mayıs'tan itibaren Malezya'daki günlük Kovid-19 vaka artışlarının 6 bini geçmesi üzerine ilan edilen ve 1 ile 14 Haziran'da geçerli olacak tam karantina uygulaması ile Malezya'da salgının genel durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede salgın etkisini göstermeye başladığı Mart 2020'den bu yana alınan tedbirlerle ilk zamanlarda Kovid-19 ile mücadelenin iyi yürütüldüğünü belirten Lee, "18 Mart'ta başlayan karantina uygulaması başarılı oldu ve kısa zamanda vakaları sıfıra yakın bir noktaya getirebildik. Fakat eylül ayında ülkedeki kayıtsız yabancı işçilerin testi yapılamadığı için artış yaşandı. Bu artışı da Sabah eyalet seçimleri takip edince orada oluşan salgın kısa zamanda tüm Malezya'ya yayıldı." ifadelerini kullandı.

Lee, bu yılın başından itibaren Kovid-19 vakalarındaki yoğun artışın, virüs temas takibinin yeterli ölçüde yapılamaması ve Kovid-19 hastalarıyla yakın temas kuran kişilerin test ve karantina sürecinin iyi yönetilememesinden kaynaklandığını ifade etti.

Ramazanda toplu etkinlikler vaka artışını tetikledi

Son bir aydır yaşanan vaka artışlarının da ramazan boyunca yapılan faaliyetlerden kaynaklandığını vurgulayan Lee, "Hükümetin ramazan boyunca açıkladığı standart operasyon prosedürlerine rağmen yapılan toplu etkinlikler ve bayramdan önce üniversite öğrencilerinin eve dönmelerine müsaade edilmesi, çok sayıda vakanın Malezya'nın metropol şehirlerinden kırsal kesimlerine taşınmasına yol açtı." dedi.

Lee, mevcut vaka artışlarının Malezya'da sağlık sistemini zorladığına dikkati çekerek, "Vaka artışları karşısında sağlık sisteminin yetersiz kalacağından endişeliyiz. Bu şekilde devam ederse hastaneye yatırılacak Kovid-19 hastalarının doktorların inisiyatifine bırakılacağı bir duruma gidebiliriz. Bu, Kovid-19'un sağlık sistemine doğrudan etkisi. Bunun yanı sıra Kovid-19 hastalarıyla dolan hastanelerde, kanser ve kalp hastaları gibi kronik hastaların tedavilerinin ertelenmesi, salgının sağlık sistemine dolaylı etkisi olarak görülebilir." ifadelerini kullandı.

Son bir aydır görülen yoğun artışların kırılmasının kitlesel aşılamaların kusursuz işlemesine de bağlı olduğunun altını çizen Lee, "Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programı kapsamında şu an günde 100 bin doz aşı yapılıyor. Yeni aşıların tedarik edilmesiyle birlikte günde 150 bin doz aşı hedefleniyor fakat bu rakam mevcut artışları kırmakta yeterli olmayacaktır. Günde en az 300 bin doz aşılama yapacak kapasiteye erişmemiz gerekir ki temmuzun ortasında ülkede yüzde 50 bağışıklık sağlayabilelim." şeklinde konuştu.

"2 haftalık karantina yeterli değil"

Lee, son günlerdeki yoğun vaka artışını düşürmek için ilan edilen ve 14 Haziran'a kadar sürecek tam karantina uygulamasını şöyle değerlendirdi:

"2 hafta sürecek karantina uygulamasının muhteşem sonuçlar vermeyeceğini düşünüyorum. Şu an günlük vaka artışları 7 ile 9 bin arasında değişiyor. İki hafta içinde günlük artışları 5 binlere düşürebiliriz fakat karantina biterse rakamlar yeniden zıplayacaktır. Bu yüzden iki hafta yeterli olmayacaktır. Tam karantina en az 4 hafta sürmelidir. Bunun yanı sıra standart operasyon prosedürlerine dair hükümetin bir karara varması gerekir. Kuralların sıklıkla değişmesi hem bakanların hem güvenlik personelinin hem de halkın kafasını karıştırmakta."

Kovid-19 ile mücadelenin uzun soluklu olacağına dikkati çeken Lee, "Malezya olarak her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Bir yandan aşılamaları beklerken diğer yandan temas takibi, kitlesel test ve standart operasyon prosedürlerine azami riayeti elden bırakmamalıyız." diye konuştu.

Lee, Türkiye'nin salgınla mücadelede örnek bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'yi tebrik ediyorum. Az önce son verilere baktım, ülkede şu an tam karantina olmamasına rağmen durum gayet iyiye gidiyor. Özellikle Türkiye'deki aşılamalar, Malezya'dan daha hızlı ilerliyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız