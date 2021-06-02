Son dakika haberleri! KUALA LUMPUR - Eski Malezya Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Lee: "Tam karantina en az 4 hafta sürmeli"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! KUALA LUMPUR - Eski Malezya Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Lee: "Tam karantina en az 4 hafta sürmeli"

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Malezya'da Halkın Adaleti Partisi Milletvekili ve Eski Sağlık Bakan Yardımcısı Dr Lee Boon Chye, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yoğun artış nedeniyle ilan edilen tam karantina uygulamasının süresinin yetersiz olduğunu, tam karantinanın en az 4 hafta sürmesi gerektiğini söyledi.

Malezya'da Halkın Adaleti Partisi Milletvekili ve Eski Sağlık Bakan Yardımcısı Dr Lee Boon Chye, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yoğun artış nedeniyle ilan edilen tam karantina uygulamasının süresinin yetersiz olduğunu, tam karantinanın en az 4 hafta sürmesi gerektiğini söyledi.

Milletvekili Dr. Lee, 19 Mayıs'tan itibaren Malezya'daki günlük Kovid-19 vaka artışlarının 6 bini geçmesi üzerine ilan edilen ve 1 ile 14 Haziran'da geçerli olacak tam karantina uygulaması ile Malezya'da salgının genel durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede salgın etkisini göstermeye başladığı Mart 2020'den bu yana alınan tedbirlerle ilk zamanlarda Kovid-19 ile mücadelenin iyi yürütüldüğünü belirten Lee, "18 Mart'ta başlayan karantina uygulaması başarılı oldu ve kısa zamanda vakaları sıfıra yakın bir noktaya getirebildik. Fakat eylül ayında ülkedeki kayıtsız yabancı işçilerin testi yapılamadığı için artış yaşandı. Bu artışı da Sabah eyalet seçimleri takip edince orada oluşan salgın kısa zamanda tüm Malezya'ya yayıldı." ifadelerini kullandı.

Lee, bu yılın başından itibaren Kovid-19 vakalarındaki yoğun artışın, virüs temas takibinin yeterli ölçüde yapılamaması ve Kovid-19 hastalarıyla yakın temas kuran kişilerin test ve karantina sürecinin iyi yönetilememesinden kaynaklandığını ifade etti.

Ramazanda toplu etkinlikler vaka artışını tetikledi

Son bir aydır yaşanan vaka artışlarının da ramazan boyunca yapılan faaliyetlerden kaynaklandığını vurgulayan Lee, "Hükümetin ramazan boyunca açıkladığı standart operasyon prosedürlerine rağmen yapılan toplu etkinlikler ve bayramdan önce üniversite öğrencilerinin eve dönmelerine müsaade edilmesi, çok sayıda vakanın Malezya'nın metropol şehirlerinden kırsal kesimlerine taşınmasına yol açtı." dedi.

Lee, mevcut vaka artışlarının Malezya'da sağlık sistemini zorladığına dikkati çekerek, "Vaka artışları karşısında sağlık sisteminin yetersiz kalacağından endişeliyiz. Bu şekilde devam ederse hastaneye yatırılacak Kovid-19 hastalarının doktorların inisiyatifine bırakılacağı bir duruma gidebiliriz. Bu, Kovid-19'un sağlık sistemine doğrudan etkisi. Bunun yanı sıra Kovid-19 hastalarıyla dolan hastanelerde, kanser ve kalp hastaları gibi kronik hastaların tedavilerinin ertelenmesi, salgının sağlık sistemine dolaylı etkisi olarak görülebilir." ifadelerini kullandı.

Son bir aydır görülen yoğun artışların kırılmasının kitlesel aşılamaların kusursuz işlemesine de bağlı olduğunun altını çizen Lee, "Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programı kapsamında şu an günde 100 bin doz aşı yapılıyor. Yeni aşıların tedarik edilmesiyle birlikte günde 150 bin doz aşı hedefleniyor fakat bu rakam mevcut artışları kırmakta yeterli olmayacaktır. Günde en az 300 bin doz aşılama yapacak kapasiteye erişmemiz gerekir ki temmuzun ortasında ülkede yüzde 50 bağışıklık sağlayabilelim." şeklinde konuştu.

"2 haftalık karantina yeterli değil"

Lee, son günlerdeki yoğun vaka artışını düşürmek için ilan edilen ve 14 Haziran'a kadar sürecek tam karantina uygulamasını şöyle değerlendirdi:

"2 hafta sürecek karantina uygulamasının muhteşem sonuçlar vermeyeceğini düşünüyorum. Şu an günlük vaka artışları 7 ile 9 bin arasında değişiyor. İki hafta içinde günlük artışları 5 binlere düşürebiliriz fakat karantina biterse rakamlar yeniden zıplayacaktır. Bu yüzden iki hafta yeterli olmayacaktır. Tam karantina en az 4 hafta sürmelidir. Bunun yanı sıra standart operasyon prosedürlerine dair hükümetin bir karara varması gerekir. Kuralların sıklıkla değişmesi hem bakanların hem güvenlik personelinin hem de halkın kafasını karıştırmakta."

Kovid-19 ile mücadelenin uzun soluklu olacağına dikkati çeken Lee, "Malezya olarak her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Bir yandan aşılamaları beklerken diğer yandan temas takibi, kitlesel test ve standart operasyon prosedürlerine azami riayeti elden bırakmamalıyız." diye konuştu.

Lee, Türkiye'nin salgınla mücadelede örnek bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'yi tebrik ediyorum. Az önce son verilere baktım, ülkede şu an tam karantina olmamasına rağmen durum gayet iyiye gidiyor. Özellikle Türkiye'deki aşılamalar, Malezya'dan daha hızlı ilerliyor." dedi.

Son dakika haberleri! KUALA LUMPUR - Eski Malezya Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Lee: 'Tam karantina en az 4 hafta sürmeli'
Son dakika haberleri! KUALA LUMPUR - Eski Malezya Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Lee: 'Tam karantina en az 4 hafta sürmeli'
Son dakika haberleri! KUALA LUMPUR - Eski Malezya Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Lee: 'Tam karantina en az 4 hafta sürmeli'
Son dakika haberleri! KUALA LUMPUR - Eski Malezya Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Lee: 'Tam karantina en az 4 hafta sürmeli'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (6)
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 2-4 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 2-4 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Burak Sergen İlker Kaleli
Spor Gervinho Nihat Özdemir Sergen Yalçın Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! KUALA LUMPUR - Eski Malezya Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Lee: "Tam karantina en az 4 hafta sürmeli" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 12:38:24. #1.14#

title