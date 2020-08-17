Son dakika haberleri! KTÜN'de görevli doçent doktor trafik kazasında hayatını kaybetti Bir son dakika haberine göre Konya'nın Seydişehir ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Seydişehir-Antalya kara yolunun 52'nci kilometresinde Barış Koçer (37) idaresindeki 06 DF 1292 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen Nuri Yıldırım'ın kullandığı 42 NR 129 plakalı traktöre arkadan çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Koçer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yıldırım ise gözaltına alındı. Koçer'in, Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde doçent doktor olduğu öğrenildi. Kaynak: AA