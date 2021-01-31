Son dakika haberleri: KTSO Başkanı Ilık: "Her sektördeki yatırımcıyı ilimize getirmek için çalışıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: KTSO Başkanı Ilık: "Her sektördeki yatırımcıyı ilimize getirmek için çalışıyoruz"

31.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 31.01.2021 10:20
Son dakika haberleri: KTSO Başkanı Ilık:

Son dakika haber: Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, her sektörden yatırımcıyı kente getirmek için çalıştıklarını bildirdi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, her sektörden yatırımcıyı kente getirmek için çalıştıklarını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, kentin ekonomisini canlandırmak ve istihdamın arttırılması için her alanda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Her platformda Kırklareli'ni anlattıklarını ve olumlu sonuçlar aldıklarını ifade eden Ilık, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bizim tek amacımız ilimizde yaşayanların refah düzeylerini arttırarak, rahat bir yaşam sürmelerini temin etmektir. Bunun içinde tüm yönetim ve meclis üyelerimiz ile yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katıldığımız tüm platformlarda ve etkinliklerde ilimizdeki yatırım imkanlarını, bire bir yaptığımız temaslarımızda anlatıyoruz. Bu anlatımlarımız sayesinde ilimize yatırım yapmak isteyenler bizleri ziyaret ederek bilgiler alıyor. Her sektördeki yatırımcıyı ilimize getirmek için çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cansu Dere İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Mart Ankara Samsun Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: KTSO Başkanı Ilık: "Her sektördeki yatırımcıyı ilimize getirmek için çalışıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 10:23:42. #1.15#
title