Son dakika haberleri: KTSO Başkanı Ilık: "Her sektördeki yatırımcıyı ilimize getirmek için çalışıyoruz"

Son dakika haber: Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, her sektörden yatırımcıyı kente getirmek için çalıştıklarını bildirdi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, her sektörden yatırımcıyı kente getirmek için çalıştıklarını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, kentin ekonomisini canlandırmak ve istihdamın arttırılması için her alanda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Her platformda Kırklareli'ni anlattıklarını ve olumlu sonuçlar aldıklarını ifade eden Ilık, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bizim tek amacımız ilimizde yaşayanların refah düzeylerini arttırarak, rahat bir yaşam sürmelerini temin etmektir. Bunun içinde tüm yönetim ve meclis üyelerimiz ile yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katıldığımız tüm platformlarda ve etkinliklerde ilimizdeki yatırım imkanlarını, bire bir yaptığımız temaslarımızda anlatıyoruz. Bu anlatımlarımız sayesinde ilimize yatırım yapmak isteyenler bizleri ziyaret ederek bilgiler alıyor. Her sektördeki yatırımcıyı ilimize getirmek için çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran