Son dakika haberleri! KTO, KAYSO VE KTB'den orman yangını mağdurlarına destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! KTO, KAYSO VE KTB'den orman yangını mağdurlarına destek

Son dakika haberleri! KTO, KAYSO VE KTB'den orman yangını mağdurlarına destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Antalya'da çıkan orman yangınlarında mağdur olan çiftçilere yardım elini uzattı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Antalya'da çıkan orman yangınlarında mağdur olan çiftçilere yardım elini uzattı. Düzenlenen ortak yardım kampanyası ile 27 ton küçükbaş hayvan yemi, yangın bölgesine gönderildi.

Ülkenin orman yangınlarıyla mücadelesi tüm hızıyla sürerken, yaraların sarılması için Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış bir araya gelerek ortaklaşa yardım kampanyası oluşturdu. Oluşturulan kampanya neticesinde; KAYSO, KTO, KTB ve Kayseri Yem firmasının destekleriyle 27 TON küçükbaş hayvan yemi, Antalya-Manavgat Çeltikli bölgesinde Belediye yardım toplama alanına gönderildi.

Antalya'nın tarihinin en büyük orman yangını felaketini yaşadığını dile getirerek ortak bir açıklama yapan KTO Başkanı Gülsoy, KAYSO Başkanı Büyüksimitci ve KTB Başkanı Bağlamış, şu ifadelere yer verdiler;

"Biz zorlukları birlikte aşan büyük bir milletiz. Bu zor günlerde yangından mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmak, yanan ormanlarımızı yeniden yeşillendirmek için hepimize büyük görev düşüyor. Antalya Ticaret Borsamızla yaptığımız görüşmelerde mağdurların öncelikli ihtiyacının ne olduğunu sorduk. Onlarda bize acil küçükbaş hayvan yemi ihtiyacı bulunduğunu ifade ettiler. Bizde ortak bir karar alarak ilk etapta hemen 27 ton küçükbaş hayvan yemi yardım kamyonu oluşturarak gönderdik. Başka neye ihtiyaç varsa yerine getirmek için hazırız. Her zaman belirttiğimiz gibi biz birbirinden güç alan çok güzel bir milletiz, birlikte güçlüyüz. Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun. Ayrıca; Antalya Valiliğimiz tarafından başlatılan yardım kampanyasına üst birliğimiz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 5 milyon lirayla katkıda bulundu. Ayrıca tüm üyeleri adına 1,5 milyon adet fidan bağışında bulundu. Her üyemiz için bir fidan düşüncesiyle yola çıktık. Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak, daha yeşil bir Türkiye için, TOBB, 365 Odamız ve Borsamız, 64 Sektör Meclisimiz, 81 İldeki Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarımız olarak, 1,5 milyon üyemiz adına 1,5 milyon fidan bağışında bulundu. Bu anlamlı bağış için TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Haluk Levent Gülben Ergen Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Eda Erdem Fatih Terim Burak Elmas Valentin Rosier Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! KTO, KAYSO VE KTB'den orman yangını mağdurlarına destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 09:05:28. #1.14#

title