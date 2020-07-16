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Son dakika haberleri | KRİPTOPARA-Bitcoin yeniden 9,200 doların altına indi

Gelen son dakika haberlerine göre Kripto para piyasalarında işlem hacminde daralma sürerken, son 24 saatte en büyük 100 birimin 57'si gerilerken, aralarında Bitcoin'in de bulunduğu ilk 10 birimden 9'u da gerileyenler arasındaydı.

Son dakika haberleri | KRİPTOPARA-Bitcoin yeniden 9,200 doların altına indi
16.07.2020 08:31 | Son Güncelleme: 16.07.2020 08:35

Kripto para piyasalarında işlem hacminde daralma sürerken, son 24 saatte en büyük 100 birimin 57'si gerilerken, aralarında Bitcoin'in de bulunduğu ilk 10 birimden 9'u da gerileyenler arasındaydı.

Bu gelişmelerle, piyasa hacmi 170 milyar dolardan 169 milyar dolara gerileyen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.39 düşüşle 9,195 dolara indi.

Toplam 5,737 kripto para biriminin işlem gördüğü 23,189 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi, önceki 24 saatlik dilimdeki 59 milyar dolardan 55 milyar dolara geriledi. Böylece toplam piyasa hacmi de 272 milyar dolar olarak hesaplandı. Toplam piyasa hacminin yüzde 62.2'sini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.39 düşüşle 9,195.57 dolar,2.Ethereum yüzde 0.59 düşüşle 238.28 dolar,3.Tether yüzde 0.04 düşüşle 0.99 dolar,4.XRP yüzde 1.03 düşüşle 0.19 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 0.75 düşüşle 227.14 dolar,6.Cardano yüzde 1.56 düşüşle 0.12 dolar,7.Bitcoin SV yüzde 1.47 düşüşle 179.37 dolar,8.Chainlink yüzde 4.50 artışla 8.44 dolar,9.Litecoin yüzde 0.81 düşüşle 43.16 dolar,10.Binance Coin yüzde 2.63 düşüşle 17.53 dolardan işlem görüyordu.Cointelegraph'ın haberine göre, kripto parayla ilgili birçok büyük borsanın saldırı altında kaldığı hack girişimi sırasında Tesla CEO'su Elon Musk'ın kripto ara cüzdanlarına da saldırı yapıldı.Buna göre, hack girişimi çerçevesinde Musk'ın hesabı, bir Bitcoin cüzdanına gönderilen her Bitcoin'nin iki katını geri göndereceğini belirten bir tweet'i profiline sabitledi.Elon Musk, daha önce Twitter üzerinde yaptığı açıklamalarda kripto para konusuna da değinmiş ve 0.25 Bitcoin sahibi olduğunu öne sürmüştü.Bu tür hack saldırılarını düzenleyenler, bu tip saldırılarda Bitcoin sahiplerine geri dönüşü mümkün olmayan para transferleri yaptırarak haksız kazanç elde etmeyi amaçlıyor. Habere göre, saldırının devamında, Bill Gates, Jeff Bezos ve Kanye West gibi teknoloji dünyasından ve hatta ana akımdan ünlü isimlerin hesapları da ele geçirildi.

 


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Kaynak: DHA

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