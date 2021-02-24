Son dakika haberi... Kripto para madenciliği bilgisayar parçalarında fiyat yükseltti

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Kripto para madenciliğine artan ilgi bilgisayar parçası fiyatlarını artırdı.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği Başkanı Levent Eraslan, AA muhabirine, kripto para üretimiyle ilgilenen kullanıcıların yaptıkları işlemlere "kripto para madenciliği" denildiğini söyledi.

Üreticinin bilgisayar donanım ve grafik kartlarının gücünün elde ettiği kara yansıdığını ifade eden Eraslan, "Dijital madencilikte madenciler kendi bloklarını oluşturarak, oluşturdukları bloklardan kar sağlamaktadır. Her bir madenci yeni bir blok üretmekte, bu blokların üretimi de şifreli aktarım işlemlerinin doğrulanması ile gerçekleşmektedir." dedi.

Blokların içerisinde zincire ait para birimleri yer almaktadır. Dijital para biriminin ağındaki madencilerin daha güçlü sistemlere sahip olması o para birimini daha güvenilir hale getirmektedir. Bu sebeple madencilik ile ilgilenen kullanıcılar daha iyi özelliklere sahip ana kartlara ihtiyaç duymaktadır. Bunun sebebi ise daha yüksek işlem gücü sağlayarak hesaplama işlemlerinin daha verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Dijital paraların ve dijital madenciliğin günümüzde popülerliğinin artmasıyla daha iyi teknik ekipmanlara olan yönelim artmış, arz-talep çerçevesi içerisinde bilgisayar donanımlarının fiyatlarında bir artış gözlenmiştir."

Ne kadar arttı?

Edirne'de bilgisayar parçası satan esnaflardan Şuayip Bulur, kripto para üretimindeki donanımların bazılarının fiyatlarında yüzde 70'e varan artış olduğunu söyledi.

Geçen yıl sonbahardan bu yana bir artışın meydana geldiğini ifade eden Bulur, "Bu dönemde üreticilerden kaynaklı bir artış var. Talep de çok fazla. Piyasaya arz edilemediği için coin madenciliği malzemelerinin hepsi artmış oldu. Coin üretiminde en pahalı olan donanım ekran kartı. 2-3 bin lira aralığında olan bir kar piyasada 5-6 bin lira aralığına doğru yürüyor." dedi.

Özellikle ekran kart piyasasının arz ve talep noktasında bir sıkıntı yaşandığını ifade eden Bulur, ekran kartının yanı sıra ana kart, güç ünitelerinde de artışların yaşandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar