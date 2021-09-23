Son dakika haberleri... Kripto para madenciliği operasyonunda ele geçirilenler sergilendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Kripto para madenciliği operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kripto para madenciliği operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Son dakika habere göre Ataşehir ve Fatih'te düzenlenen operasyonda ele geçirilen kripto para madenciliğinde kullanılan 157 cihaz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - Ataşehir ve Fatih'te düzenlenen operasyonda ele geçirilen kripto para madenciliğinde kullanılan 157 cihaz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Eylül tarihinde Fatih'te bulunan bir depoda kaçak yollarla kripto para madenciliğinde kullanılan cihazların getirildiği ihbarını alıp, operasyon düzenledi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, 73 adet kripto para cihazı ele geçirildi. Ekipler aynı gün Ataşehir'de bir adrese daha operasyon düzenledi. Ataşehir'deki operasyonda bir şüpheli daha gözaltına alınırken, yurda kaçak yollarla getirilen kripto para madenciliğinde kullanılan 84 cihaz daha ele geçirildi. 2 operasyonda 1 milyon 256 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen, 157 cihaz ele geçirildi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, adreslere düzenlenen operasyon anları kameralarca görüntülendi. Ele geçirilen malzemeler ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.


- İstanbul
Son dakika haberleri... Kripto para madenciliği operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Son dakika haberleri... Kripto para madenciliği operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Son dakika haberleri... Kripto para madenciliği operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

 Öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji şimdi de kitap ve kıyafet siparişlerini teslim etmediği için eleştirilerin hedefinde

Öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji şimdi de kitap ve kıyafet siparişlerini teslim etmediği için eleştirilerin hedefinde

 İstanbul'da titreten soğuk! Beklenen yağış geldi, bugün öğleden sonraya kadar sürecek

İstanbul'da titreten soğuk! Beklenen yağış geldi, bugün öğleden sonraya kadar sürecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Hulusi Akar Sezai Temelli Temel Karamollaoğlu
Magazin Cansu Dere Gülben Ergen Caner Cindoruk Süleyman Soylu
Spor Marcao Stefan Kuntz Hamit Altıntop Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Donald Trump Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Kripto para madenciliği operasyonunda ele geçirilenler sergilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 11:53:48. #1.17#