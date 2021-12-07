Son dakika haberleri: "Kripto para dolandırıcılığı" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli İstanbul'a getirildi - Haberler
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Son dakika haberleri: "Kripto para dolandırıcılığı" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli İstanbul'a getirildi

AA / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kayseri'deki "kripto para borsası dolandırıcılığı" iddiasına ilişkin Antalya'da gözaltına alınan şüpheli, davanın görüleceği Anadolu Adliyesine çıkartılmak üzere İstanbul'a getirildi.

İSTANBUL (AA) - Kayseri'deki "kripto para borsası dolandırıcılığı" iddiasına ilişkin Antalya'da gözaltına alınan şüpheli, davanın görüleceği Anadolu Adliyesine çıkartılmak üzere İstanbul'a getirildi.

Alınan bilgiye göre, Kayseri'de 3 yıl önce şirket kuran K.A. ve H.Ö tarafından geçen yıl devreye alınan "Bitrota" adındaki kripto para borsasının kısa süre önce çökmesi üzerine şirket yöneticileri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden K.A, Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.

Şüpheli K.A, şirket merkezinin İstanbul'a taşınması ve davanın Anadolu Adliyesinde görülecek olması sebebiyle İstanbul'a getirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Havalimanında teslim alınan şüpheli, Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

Şüphelinin yarın mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

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Son dakika haberleri: Kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli İstanbul'a getirildi

Son dakika haberleri: Kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli İstanbul'a getirildi

Son dakika haberleri: Kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli İstanbul'a getirildi

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AA / Metin Yüksel Kaya - Son Dakika Haberleri

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