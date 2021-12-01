Son dakika haberleri | Kripto para borsasında vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler
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Son dakika haberleri | Kripto para borsasında vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Kripto para borsasında vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Son dakika haberleri: Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bitrota" isimli kripto para borsası üzerinden mağdur olduklarını iddia eden vatandaşların şikayeti üzerine şirket sahibi 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bitrota" isimli kripto para borsası üzerinden mağdur olduklarını iddia eden vatandaşların şikayeti üzerine şirket sahibi 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Alınan bilgiye göre, 3 yıl önce Kayseri'de şirket kuran K.A. ve H.Ö, geçen yıl "Bitrota" adındaki kripto para borsasını devreye aldı.

Yatırım yapanlara yüksek meblağlarda aylık kazanç vaat eden, bu nedenle çok sayıda kişinin yatırım yaptığı kripto para borsasının kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan vatandaşlar, suç duyurusunda bulundu.

Bu kapsamda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, şirketin yöneticileri K.A. ve H.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul ve Hatay cumhuriyet başsavcılıkları ile koordineli yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 şirket yöneticisinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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