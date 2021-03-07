Son dakika haberleri! Kozluk'ta çıkan yangında yaşlı kadının evi küle döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Kozluk'ta çıkan yangında yaşlı kadının evi küle döndü

07.03.2021 13:00 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:05
Son dakika haberleri! Kozluk'ta çıkan yangında yaşlı kadının evi küle döndü

Son dakika haberlerine göre Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşlı bir kadına ait olduğu belirlenen bir evde çıkan yangında ev tamamen küle döndü.

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşlı bir kadına ait olduğu belirlenen bir evde çıkan yangında ev tamamen küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yukarı Güneşli Mahallesi 615 Sokak 15 numaralı yaşlı bir kadına ait olduğu belirlenen evde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine mahalleye intikal eden Kozluk itfaiye ekipleri, vatandaşların yardımıyla yangını söndürdü. Çıkan yangında Şahide Balko (65) adındaki yaşlı kadının evi küle döndü. Yangın söndürme çalışmalarının ardından itfaiye ve emniyet ekiplerinin yangın sonrası durum tespiti ve rapor tutma çalışmaları başlatıldı. Tamamen söndürülen yangında Şahide Balko'ya ait ev içinde bulunan eşyalarıyla birlikte tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - BATMAN

Son dakika haberleri! Kozluk'ta çıkan yangında yaşlı kadının evi küle döndü
Son dakika haberleri! Kozluk'ta çıkan yangında yaşlı kadının evi küle döndü
Son dakika haberleri! Kozluk'ta çıkan yangında yaşlı kadının evi küle döndü
Son dakika haberleri! Kozluk'ta çıkan yangında yaşlı kadının evi küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Lady Gaga Bülent Ersoy Acun Ilıcalı İbrahim Selim
Spor Arda Turan Ünal Karaman Sergen Yalçın Mete Kalkavan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kozluk'ta çıkan yangında yaşlı kadının evi küle döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 13:07:46. #1.15#
title