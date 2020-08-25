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Son dakika haberleri | Kozan'daki yangında 3'üncü gün; 800 ev tahliye edildi (5)

Son dakika gündem haberine göre ÇELİK, KUNDAKLAMA İDDİALARINI DEĞERLENDİRDİ: HER ŞEYİN FARKINDAYIZAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün süren orman yangınında evleri ve arazileri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Son dakika haberleri | Kozan'daki yangında 3'üncü gün; 800 ev tahliye edildi (5)
25.08.2020 16:49 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:53

ÇELİK, KUNDAKLAMA İDDİALARINI DEĞERLENDİRDİ: HER ŞEYİN FARKINDAYIZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün süren orman yangınında evleri ve arazileri zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Yangında zarar gören alanlarda da incelemelerde bulunan Çelik, sabotaj ve kundaklama iddialarını da değerlendirdi. Çelik, şunları söyledi: "Sabotaj ve kundaklamayla ilgili arkadaşlarımız işlerini hassasiyetle inceliyorlar. Vardıkları bazı noktalar var, açıklamak doğru olmaz. Herkes şunu iyi bilsin, geçmiş yıllarda da bazı kundaklama yangınları kulağımıza geldi. Kimse merak etmesin. Jandarmamız, emniyetimiz kapsamlı soruşturmalarını yürütüyor. Herhangi bir sonuç ortaya çıktığında bu kimsenin yanına kar kalmaz. Türkiye'nin hukuk imkanları içerisinde, en etkili şekilde cezalandırılırlar. Vatandaşlarımızın hassasiyeti de vardı. Bunlar yapılıyor, bir takım söylentiler var, gözden kaçmasın diye. Gözden kaçan hiçbir şey yok. Her şeyin farkındayız. Her şeyi kapsamlı bir şekilde biliyoruz. Bir sonuca varıldığında size açıklayacağız. Herhangi bir şekilde olumsuz bir şey olduğunda kimsenin yanına kalmaz ama bir takım şeylere ulaşıldı şu anda."


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Kaynak: DHA

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