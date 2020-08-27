Son dakika haberleri | Kozan'daki orman yangınının yaraları sarılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Kozan'daki orman yangınının yaraları sarılıyor

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınından etkilenenlere gıda ve kıyafet yardımı yapılıyor.

27.08.2020 14:41 | Son Güncelleme: 27.08.2020 14:47

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınından etkilenenlere gıda ve kıyafet yardımı yapılıyor.

Kuyubeli Mahallesi'nde, 23 Ağustos'ta başlayan ve 25 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangın bölgesinde bir yandan soğutma çalışmaları sürerken, bir yandan da yangın etkilenenlerin yaraları sarılıyor.

Kozan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü ekiplerince, zarar gören vatandaşların ilk etapta acil ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmada bulunuluyor.

Ekipler, ailelere kıyafet ve gıda yardımında bulurken, evleri zarar görenler için de AFAD ve Türk Kızılay çadır kuruyor.

Yardımlar yangından etkilenenlere ulaştırılıyor

Karahamzalı Mahallesi Acaryayla Cami imamı Kerim Kızılkaya, AA muhabirine, yangında cami ve lojmanda büyük hasar oluştuğunu belirterek, "Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin, devlete zeval vermesin. Devlete güç kuvvet versin inşallah." dedi.

Mümine Kızılkaya da yangın olduğunda Çamlarca Mahallesi'nde yaşayan annesini kurtarmaya gittiklerini anlatarak, "Duyduk ki burası da yanıyormuş. Biz gelmek istedik ama jandarma izin vermedi. Zaten her şey yanmıştı. Benim çocuk da dumandan etkilendi hastaneye anca yetiştirdik." diye konuştu.

Fatma Farsak da yangında evinin ve tüm eşyalarının yandığını, daha sonra kendilerine yardımların ulaştırıldığını anlatarak, "Her şey kül oldu, sadece elbiselerimizle çıktık. 4 tane keçim var yaralı, iyileşmeden gidemiyorum. Canımızı kurtardığımıza şükür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Öte yandan, önceki gün kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın söndürme ekipleri, arazözlerle riskli görülen alanlar ile halen yer yer duman tüten bölgelere müdahale ediyor.

Hasar tespiti için Adana Orman Bölge Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çalışma yürütülüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Kozan'daki orman yangınının yaraları sarılıyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

El freni inik unutulan araç denize uçtu 3. Sayfa
El freni inik unutulan araç denize uçtu
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Magazin
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı Güncel
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti 3. Sayfa
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor Yaşam
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış 3. Sayfa
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti
Fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar
Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar
Minibüste yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu
Minibüste yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna dalarak görevliyi ezdi. O anlar kameralara yansıdı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna dalarak görevliyi ezdi. O anlar kameralara yansıdı
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Kocasının 'Kefenini giyin' diyerek tehdit ettiği kadın, eşine elektronik kelepçe takılmasını istiyor
Kocasının "Kefenini giyin" diyerek tehdit ettiği kadın, eşine elektronik kelepçe takılmasını istiyor
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Halit Ergenç Demet Akalın
Spor Caner Erkin Eddie Newton Gökhan Gönül Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ateş Anne Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Kozan'daki orman yangınının yaraları sarılıyor - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 14:47:31. #1.14#
title