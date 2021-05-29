Son dakika haberleri: Kozan'daki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Kozan'daki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

Son dakika haberleri: Kozan'daki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ADANA'nın Kozan ilçesinde dün çıkan ve ekiplerin 3,5 saatlik müdahalesiyle söndürülen orman yangınında 2 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde dün çıkan ve ekiplerin 3,5 saatlik müdahalesiyle söndürülen orman yangınında 2 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi. 

Akdam Mahallesi Karafakıllar mevkisi yakınlarında, dün saat 20.30 sıralarında, kızılçam ormanlık alanında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle otluk alana sıçrayan alevleri görenler, itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edilirken, yangına 30'un üzerinde arazöz ile 150 itfaiye eri müdahale etti. Bazı köylüler ise alevlerin ekili tarlalarına sıçraması ihtimaline karşı hasat ettikleri buğdaylarını kaldırdı. Köylüler, yangına müdahale eden Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine de yardım etti. İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş ise yangına müdahaleyi takip etti. Ekiplerin 3,5 saat süren çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü ve soğutma çalışması başlatıldı. Yangın nedeniyle 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma sürerken, ekipler de soğutma çalışmalarına devam ediyor. 


Son dakika haberleri: Kozan'daki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
Son dakika haberleri: Kozan'daki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
Son dakika haberleri: Kozan'daki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
Son dakika haberleri: Kozan'daki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
Son dakika haberleri: Kozan'daki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
Son dakika haberleri: Kozan'daki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
Son dakika haberleri: Kozan'daki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
Son dakika haberleri: Kozan'daki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
Son dakika haberleri: Kozan'daki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

Kozan'da orman yangını (2)
Kozan'da orman yangını (2)
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak makinası kıvılcımı, 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
Kaynak makinası kıvılcımı, 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Devlet Bahçeli Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Alişan Ebru Gündeş Aslı Bekiroğlu
Spor Cristiano Ergin Ataman Abdullah Avcı Servet Yardımcı Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Kozan'daki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 13:24:01. #1.16#

title