Son dakika haberleri | Kozan'da zeytinlik alanda yangın
Son dakika haberleri... Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında, 5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.
04.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:25
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında, 5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu Mahallesi'nde Hasan Erdoğan'a ait zeytin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.
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Kaynak: AA