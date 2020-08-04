Son dakika haberleri | Kozan'da zeytinlik alanda yangın Son dakika haberleri... Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında, 5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında, 5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu Mahallesi'nde Hasan Erdoğan'a ait zeytin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.

Kaynak: AA