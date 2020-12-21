Son dakika haberleri... Kozan'da trafo yangını

Son dakika habere göre Adana'nın Kozan ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Arslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi üzerinde bulunan trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Trafoda hasar meydana gelen yangın nedeniyle birçok mahalleye bir süre elektrik verilemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın