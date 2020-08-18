Son dakika haberleri: Kozan'da orman yangını şüphelileri adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberleri: Kozan'da orman yangını şüphelileri adliyeye sevk edildi

Bir son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesi kırsalında dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri: Kozan'da orman yangını şüphelileri adliyeye sevk edildi
18.08.2020 17:45 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:52

Adana'nın Kozan ilçesi kırsalında dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Kozan ilçesi Kuyubelli Mahallesi yakınlarında yaklaşık 15 hektar kızılçam ormanını kül eden yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gözaltına alınan E.K., İ.K. ve P.K. öğle saatlerinde Kozan adliyesine getirildi. Burada savcıya yaklaşık 3 saat ifade veren şüpheliler, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Kozan Cumhuriyet Savcılığının yangının çıkış nedenine yönelik soruşturması sürüyor. - ADANA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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