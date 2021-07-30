Son dakika haberleri | Kozan'da orman yangını devam ediyor, havadan müdahale başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Kozan'da orman yangını devam ediyor, havadan müdahale başladı

Son dakika haberleri | Kozan'da orman yangını devam ediyor, havadan müdahale başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Adana'nın Kozan ilçesinde 3. gününde devam eden ve karadan söndürme çalışmaları süren orman yangınına havadan da müdahale yeniden başladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 3. gününde devam eden ve karadan söndürme çalışmaları süren orman yangınına havadan da müdahale yeniden başladı.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda, 28 Temmuz saat 19.45 civarında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Gece boyu ekiplerin karadan müdahalesi sürerken günün ilk ışıklarında yangına söndürme helikopteriyle de müdahale ediliyor.

(Umutcan İşledici - Beril Solmuşgül/İHA)

Son dakika haberleri | Kozan'da orman yangını devam ediyor, havadan müdahale başladı
Son dakika haberleri | Kozan'da orman yangını devam ediyor, havadan müdahale başladı
Son dakika haberleri | Kozan'da orman yangını devam ediyor, havadan müdahale başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adana, Kilis, Kütahya ve Köyceğiz'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Adana, Kilis, Kütahya ve Köyceğiz'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: '(Orman yangınları) Antalya'da 18 köy ve mahalle boşaltıldı, Adana Kozan'da 6 köy, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 5...
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Orman yangınları) Antalya'da 18 köy ve mahalle boşaltıldı, Adana Kozan'da 6 köy, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 5...
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Prens Harry Sevda Erginci
Spor Can Bartu Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Kozan'da orman yangını devam ediyor, havadan müdahale başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 10:25:09. #1.16#

title