Son dakika haberleri | Kozan'da orman yangını Son dakika gelişmesine göre Kozan'da orman yangını -Kuyubelli mahallesindeki kızılçam ormanında çıkan yangını söndürmek için ekipler karadan ve havadan seferber oldu Kozan'ın Kuyubelli mahallesi ormanlık alanda yangın çıktı.

Kozan'da orman yangını

-Kuyubelli mahallesindeki kızılçam ormanında çıkan yangını söndürmek için ekipler karadan ve havadan seferber oldu

ADANA - Kozan'ın Kuyubelli mahallesi ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için ekipler, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubelli mahallesindeki ormanlık alanda, bir ayda 5. kez orman yangını çıktı. Binlerce kızılçam ağacının bulunduğu Kozan'ın Karedeniz'i olarak bilinen Kuyubelli Kızılçam ormanında çıkan yangına hızla müdahale eden ekiplerin karadan ve havadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangına şuan itibari ile 3 yangın söndürme helikopteri ekibi çok sayıda personel ve arasöz ile müdahale ediliyor. Geçtiğimiz hafta çıkan yangında yaklaşık 2 dekarlık kızılçam orman ağacı zarar gören bölgede yaşayan köy sakinleri, yangının bilinçli olarak çıkarıldığını iddia ederek orman yangın ekibine erken müdahalesi için teşekkür etti.

Kaynak: İHA