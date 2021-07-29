Son dakika haberleri... KOZAN'DA İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGININ ACI TABLOSU SABAH ORTAYA ÇIKTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... KOZAN'DA İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGININ ACI TABLOSU SABAH ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ADANA'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın bugün de devam ediyor.

ADANA'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın bugün de devam ediyor. Ekipler, gece boyunca yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, sabahın ilk ışıkları ile yangının acı tablosu ortaya çıktı. Yangının etkisiyle bölgedeki birçok yerleşim yeri alevlere teslim oldu.

İlçeye bağlı Akdam Mahallesi'nde dün akşam saat 19.45'te ormanlık alanda çıkan yangın, poyrazın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler havanın karanlık olması nedeniyle yangına ilk etapta karadan müdahale etti. İş makineleri, arazöz ve personellerin müdahalesi gece boyunca sürdü. Yangın gece kontrol altına alınamadı. Sabahın ilk ışıkları ile alevlerin teslim aldığı yerleşim yerlerinde acı tablo ortaya çıktı. Yangın bölgesine yakın olan ve tedbir amaçlı boşaltılan 7 köyde birçok ev alevlere teslim oldu. Ekiplerin yangınla mücadelesi tüm hızıyla sürüyor.

'EVİMİZ, YUVAMIZ GİTTİ'

Yangında evinin tamamen yandığını söyleyen Cumali Yücel (63), gözyaşlarına hakim olamadı. 20 yıllık birikiminin kül olduğunu belirten Yücel, "Barajın kenarından ufak bir ateş çıktı ve ardından rüzgarın etkisiyle her yere dağıldı. Evimiz, yuvamız gitti. Bir şeyimiz kalmadı. Buradaki insanlar güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi. Güvenli yerlere götürüldüler. Benim evim de buradaydı. Yandı, kül oldu. Hanımım ölmüştü. 3 çocuğum var. Perişanız ama Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok? dedi.

Karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına, sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale tekrar başladı.

Son dakika haberleri... KOZAN'DA İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGININ ACI TABLOSU SABAH ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberleri... KOZAN'DA İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGININ ACI TABLOSU SABAH ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberleri... KOZAN'DA İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGININ ACI TABLOSU SABAH ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberleri... KOZAN'DA İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGININ ACI TABLOSU SABAH ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son Dakika: Bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Son Dakika: Bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Son dakika... Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor
Son dakika... Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Bilgiç Süleyman Soylu Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Yıldız Tilbe Oğulcan Engin Diana Spencer
Spor Diego Burak Elmas Metin Oktay Hakan Reçber Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... KOZAN'DA İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGININ ACI TABLOSU SABAH ORTAYA ÇIKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 15:20:56. #1.15#

title