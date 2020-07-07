Son dakika haberleri | Kozan'da ev yangını Son dakika haberleri... Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, Yanalerik Mahallesinde mahalle muhtarı Osman Mican'a ait evde tek katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, evde çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evde hasar oluştu. Kaynak: AA