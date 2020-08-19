Son dakika haberleri | Kozan'da drone ile trafik denetimi yapıldı
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Son dakika haberleri | Kozan'da drone ile trafik denetimi yapıldı

Son dakika gelişmesine göre Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

19.08.2020 17:16 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:58

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

Kozan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ışıkları ve emniyet kemeri ihlali ile sürücülerin cep telefonu kullanımına yönelik denetim yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne ait 2 drone kullanılan uygulamada, 65 araç sürücüsüne 12 bin 68 lira ceza uygulandı, 12 araç trafikten men edildi.

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Son dakika haberleri | Kozan'da drone ile trafik denetimi yapıldı

Kaynak: AA

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