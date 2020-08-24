Son dakika haberleri... Kozan'da 200 hektardan fazla orman alanı kül oldu Son dakika haberleri... Kozan'da 200 hektardan fazla orman alanı kül oldu Gün ağarması ile birlikte yangına yeniden müdahale başladı Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın bölgesine geliyor Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli mevkiinde dün başlayan ve kontrol altına alınamayan orman yangınına gün doğumu...

Kozan'da 200 hektardan fazla orman alanı kül oldu

Gün ağarması ile birlikte yangına yeniden müdahale başladı

Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın bölgesine geliyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli mevkiinde dün başlayan ve kontrol altına alınamayan orman yangınına gün doğumu ile havadan ve karadan yeniden müdahale başladı.

Gece şiddetini arttıran yangın, bir çok bölgeye sıçrarken dumanlar kent merkezine kadar ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangın bölgesinde incelemeler yapmak üzere şu saatlerde bölgeye gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA