Son dakika haberleri | Kozan'da "15 Temmuz Koşusu"
Son dakika güncel haberi... Kozan ilçesinde, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Anavarza Kalesi çevresinde "15 Temmuz Koşusu" yapıldı.
15.07.2020 10:03 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:06
Kozan ilçesinde, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Anavarza Kalesi çevresinde "15 Temmuz Koşusu" yapıldı.
Etkinlik kapsamında, koşuya katılan 25 sporcu, koşuya Tarihi Zafer Takı'ndan başladı.
Ali Kesiği boyunca koşuya devam eden sporcular, 10 kilometrelik parkuru sıcak havaya rağmen başladıkları noktada bitirdi.
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Kaynak: AA