Son dakika haberleri... Koyunları traktörün arkasına bağlayarak götürdü -
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Son dakika haberleri... Koyunları traktörün arkasına bağlayarak götürdü -

Son dakika güncel haberine göre Koyunları traktörün arkasına bağlayarak götürdüANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, 2 koyunu traktörün arkasına bağlayarak götürdü.

25.07.2020 18:15 | Son Güncelleme: 25.07.2020 18:21

Koyunları traktörün arkasına bağlayarak götürdü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, 2 koyunu traktörün arkasına bağlayarak götürdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler tepki çekti.

Manavgat'ın Çeltikçi Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir kişi, 2 koyunu traktörün arkasına bağlayarak götürdü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çobanın koyunlardan 2 tanesini traktörün arkasına bağlayıp, sürükleyerek götürdüğü görüntülerde, sürüdeki diğer koyunlar da traktöre bağlı vaziyetteki koyunları takip etti.

Görüntüleri kaydeden vatandaş, çobanın koyunlarını otlatmaya sürekli bu şekilde götürdüğünü belirtti.

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Son dakika haberleri... Koyunları traktörün arkasına bağlayarak götürdü -

Kaynak: DHA

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