Son dakika haberleri | Koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürüp, intihar etti Son dakika haberlerine göre BALIKESİR'in Havran ilçesinde, Nedim Kaya (44), tarlasına giren koyunlar nedeniyle tartıştığı komşusu Ramazan Eklioğlu (46) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, Nedim Kaya (44), tarlasına giren koyunlar nedeniyle tartıştığı komşusu Ramazan Eklioğlu (46) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Kaçan Eklioğlu, olay yerine yakın bir ağılda yanında av tüfeğiyle ölü bulundu. Jandarma Eklioğlu'nun intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyor.

?Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Havran ilçesine 22 kilometre mesafedeki kırsal Karaoğlanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre domuzlara karşı nöbet tutmak amacıyla tarlasına giden Nedim Kaya'nın arazisine Ramazan Eklioğlu'nun koyunlarının girdiğini gördü. Bunun üzerine iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Eklioğlu, Nedim Kaya'ya av tüfeğiyle ateş açtı. Kaya kanlar içinde yere yığılırken, Eklioğlu kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kaya'nın öldüğü belirlendi.

Jandarma Eklioğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı. Araziye yakın bir alandaki ağılda yapılan aramada Eklioğlu, ölü bulundu. Yanında av tüfeği bulunan Ramazan Eklioğlu'nun jandarma ekiplerince intihar ettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

- Balıkesir

Kaynak: DHA