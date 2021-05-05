Son dakika haberleri... Koyun hırsızları 147 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı
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Son dakika haberleri... Koyun hırsızları 147 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı

Son dakika haberleri... Koyun hırsızları 147 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İZMİR'in Tire ilçesindeki 3 farklı adresten son bir ayda 59 koyun çaldığı öne sürülen 3 şüpheli, 147 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı.

İZMİR'in Tire ilçesindeki 3 farklı adresten son bir ayda 59 koyun çaldığı öne sürülen 3 şüpheli, 147 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Tire ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede son 1 ayda birbirine yakın adreslerden yapılan koyun hırsızlıkları ile ilgili 147 saatlik kamera kaydını inceleyip, 46 kişinin bilgisine başvurdu. Şüphelilerin kimliğinin N.Ö., O.Y. ve Y.K. olduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Koyunlardan 29'u bulunarak sahiplerine teslim edildi.


Son dakika haberleri... Koyun hırsızları 147 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı
Son dakika haberleri... Koyun hırsızları 147 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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