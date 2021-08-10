Son dakika haberleri | KÖYCEĞİZ YANGININDA, BAZI ALANLARDA ALEVLER ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Son dakika haberi... Köyceğiz'de 12 gündür devam eden yangının kontrol altına alınması için çalışmalar havadan ve karadan sürdürülüyor.

Köyceğiz'de 12 gündür devam eden yangının kontrol altına alınması için çalışmalar havadan ve karadan sürdürülüyor. Rüzgarın etkisini arttırmasıyla alevler, Çiçekbaba mevkisinde büyüdü. Bu bölgedeki yangına 3 uçak ve 6 helikopter ile havadan müdahale ediliyor. Karadan ise iş makinesi ve arazözlerle yeni yolların açılması çalışmasına devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı