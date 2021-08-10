Son dakika haberleri | KÖYCEĞİZ YANGININDA, BAZI ALANLARDA ALEVLER ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
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Son dakika haberleri | KÖYCEĞİZ YANGININDA, BAZI ALANLARDA ALEVLER ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Köyceğiz'de 12 gündür devam eden yangının kontrol altına alınması için çalışmalar havadan ve karadan sürdürülüyor.

Köyceğiz'de 12 gündür devam eden yangının kontrol altına alınması için çalışmalar havadan ve karadan sürdürülüyor. Rüzgarın etkisini arttırmasıyla alevler, Çiçekbaba mevkisinde büyüdü. Bu bölgedeki yangına 3 uçak ve 6 helikopter ile havadan müdahale ediliyor. Karadan ise iş makinesi ve arazözlerle yeni yolların açılması çalışmasına devam ediliyor.

Son dakika haberleri | KÖYCEĞİZ YANGININDA, BAZI ALANLARDA ALEVLER ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Son dakika haberleri | KÖYCEĞİZ YANGININDA, BAZI ALANLARDA ALEVLER ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Son dakika haberleri | KÖYCEĞİZ YANGININDA, BAZI ALANLARDA ALEVLER ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Son dakika haberleri | KÖYCEĞİZ YANGININDA, BAZI ALANLARDA ALEVLER ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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