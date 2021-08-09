Son dakika haberleri! Köyceğiz yangınında 12'nci gün; havadan müdahale sürüyor
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Son dakika haberleri! Köyceğiz yangınında 12'nci gün; havadan müdahale sürüyor

Son dakika haberleri! Köyceğiz yangınında 12'nci gün; havadan müdahale sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, makilik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, 12'nci gününde Çövenli Yaylası'nda devam ediyor.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, makilik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, 12'nci gününde Çövenli Yaylası'nda devam ediyor. Yangınının sarp arazilerde ve kanyonda sürmesi nedeniyle alevlere sadece havadan müdahale edilebiliyor.

Yangı Mahallesi'ndeki makilik alanda 29 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ile orman işçileri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmalarında, tedbir amacıyla dün Çövenli Yaylası'ndaki evler boşaltıldı. Yangının 12'nci gününde, söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla devam edildi. Alevler, Sandıraz Dağı etekleri ve Şeytan Deresi Kanyonu'nda ilerledi. Kara yoluyla ulaşımın mümkün olmadığı bölgedeki çalışmalar, havadan 2 uçak ve 3 helikopterle sürüyor.


Son dakika haberleri! Köyceğiz yangınında 12'nci gün; havadan müdahale sürüyor
Son dakika haberleri! Köyceğiz yangınında 12'nci gün; havadan müdahale sürüyor
Son dakika haberleri! Köyceğiz yangınında 12'nci gün; havadan müdahale sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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