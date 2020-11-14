Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanında yangın
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Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanında yangın

14.11.2020 22:01 | Son Güncelleme: 14.11.2020 22:44

Muğla'da Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanında yangın çıktı.

Muğla'da Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanında yangın çıktı.

Delta plaj yanı Hamitköy yol kenarı ile Hamitköy deniz kenarındaki 3 sazlıkla kaplı farklı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.

Kontrol altına alınmaya çalışılan yangının karaya ulaşmaması için yoğun çaba sarf edildiği, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlerin 3 hektarlık sazlık alanda etkili olduğu öğrenildi.

Köyceğiz Gölü, çok sayıda kuş türünün yaşadığı sulak alanlardan biri olarak biliniyor.

Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanında yangın
Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanında yangın
Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanında yangın
Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanında yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 22:44:11. #1.14#
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