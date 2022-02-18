Son dakika haberleri: Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü personeline moral ve motivasyon eğitimi verildi - Haberler
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Son dakika haberleri: Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü personeline moral ve motivasyon eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri: Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü personeline moral ve motivasyon eğitimi verildi

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde emniyet müdürlüğü personeline moral ve motivasyonu arttırmak amacıyla eğitim gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde emniyet müdürlüğü personeline moral ve motivasyonu arttırmak amacıyla eğitim gerçekleştirildi.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilerek, personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla, eğitim gerçekleştirildi. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Çok Amaçlı Salonu'nda Köyceğiz Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Recai Yavuz ve Nalan Sungurhan tarafından Bütçe Yönetimi, Yaşam Zorlukları ile Başa Çıkma, Psikolojik Sağlamlık ve Stres Yönetimi konuları üzerine eğitim yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımı ile verilen eğitimin verimli geçtiği ifade edildi. - MUĞLA

Son dakika haberleri: Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü personeline moral ve motivasyon eğitimi verildi

Son dakika haberleri: Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü personeline moral ve motivasyon eğitimi verildi

Son dakika haberleri: Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü personeline moral ve motivasyon eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Emniyet Müdürlüğü, Köyceğiz, Hisarcık, Muğla, Yerel, Haberler

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