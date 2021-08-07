Son dakika haberleri: Köyceğiz'deki yangında 10'uncu gün
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Son dakika haberleri: Köyceğiz'deki yangında 10'uncu gün

Son dakika haberleri: Köyceğiz'deki yangında 10'uncu gün
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, 10 gün önce makilik alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, 10 gün önce makilik alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Ekipler alevlerin kırsal mahallelere sıçramaması için mücadele ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise orman yangınını havadan inceledi.

Köyceğiz'in Yangı Mahallesi'ndeki makilik alanda, geçen 29 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye orman işçileri ile itfaiye sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları, 10'uncu günde devam etti. 3 uçak, 5 helikopter ile havadan, çok sayıda orman işçisi ve itfaiye erinin karadan müdahale ettiği yangında, alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı, Pınarköy, Sazak ve Çövenli mahalleleri tedbir dün amacıyla boşaltıldı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. 

BAKAN HELİKOPTERLE HAVADAN İNCELEDİ

Antalya Manavgat'tan ayırlan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakan Karaismailoğlu, Antalya'nın, Muğla'ya geldi. Uçakla Dalaman Havalimanı'na iniş yapan Bakan Adil Karaismailoğlu, daha sonra helikoptere binerek, Köyceğiz ilçesinin Çövenli Yaylası'nda yangın söndürme çalışmalarını havadan inceledi.  Bakan Karaismailoğlu'nun içinde bulunduğu helikopter daha sonra Zeytinalanı Mahallesi'ndeki orman ekip binasına iniş yaptı. Karaismailoğlu, karayolu ile yangından zarar gören mahallelerde incelemelerini sürdürüyor. 


Son dakika haberleri: Köyceğiz'deki yangında 10'uncu gün
Son dakika haberleri: Köyceğiz'deki yangında 10'uncu gün
Son dakika haberleri: Köyceğiz'deki yangında 10'uncu gün
Son dakika haberleri: Köyceğiz'deki yangında 10'uncu gün
Son dakika haberleri: Köyceğiz'deki yangında 10'uncu gün
Son dakika haberleri: Köyceğiz'deki yangında 10'uncu gün

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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