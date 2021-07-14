Son dakika haberleri! Köyceğiz'de Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Hatıra Ormanı'na fidan dikildi
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Son dakika haberleri! Köyceğiz'de Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Hatıra Ormanı'na fidan dikildi

Son dakika haberleri! Köyceğiz'de Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Hatıra Ormanı'na fidan dikildi
Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Köyceğiz ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Hatıra Ormanı'na fidan dikimi yapıldı.

Köyceğiz ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Hatıra Ormanı'na fidan dikimi yapıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyelerinin katıldığı fidan dikim töreninde ilk olarak şehitler için dua okundu.

Daha sonra Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan çam fidanları toprakla buluşturuldu. Yaklaşık 10 dönüm alana dikilen fidanlara can suyu verildi.

Balıklı mevkisinde yaklaşık 6 yıl önce çıkan yangında 70 hektarlık orman alanı kül olmuştu. Yanan alana, 15 Temmuz'da şehit olan Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in adı verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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Son dakika haberleri! Köyceğiz'de Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Hatıra Ormanı'na fidan dikildi - Haberler
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