Son dakika haberleri! Köyceğiz'de Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Hatıra Ormanı'na fidan dikildi

Gelen son dakika haberine göre Köyceğiz ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Hatıra Ormanı'na fidan dikimi yapıldı.