Son dakika haberleri! Kovid-19 vakalarının arttığı Ekvador'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Edinilen son dakika haberine göre Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle 30 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle 30 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkede son zamanlarda Kovid-19 vakalarının yeniden yükselişe geçmesi sebebiyle temel ihtiyaç ürünleri satan yerler dışında 20.00 ila 05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadele amacıyla halktan kurallara uyması talebinde bulunarak "Hızlı bulaşmaya neden olan kalabalık ortamlardan uzak durun, Kovid-19 henüz bitemedi, daha dikkatli olmalıyız." ifadesini kullandı.

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 33 artarak 16 bin 910'a, vaka sayısı da 1650 artışla 332 bin 38'e yükseldi.

Ülkede iyileşen hasta sayısı 281 bin 684 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan