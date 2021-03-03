Son dakika haberleri! Kovid-19 vakalarının arttığı Amasya, Sinop ve Tokat'ta denetimler devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında "yüksek riskli" iller arasında yer alan Amasya, Sinop ve Tokat'ta tedbirlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kent merkezi ve Merzifon ilçesinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı.

Salgına karşı alınan önlem ve tedbirlere sıkı sıkıya uyulmasını gerektiğini belirten Vali Masatlı, bu sayede kısıtlamaların daha çabuk kaldırılabileceğini söyledi.

Uygulamada, polis, zabıta ve sağlık ekipleri Kovid-19'a ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği sosyal mesafe kuralına, maske kullanımı zorunluluğuna ve diğer tedbirlere uyulup uyulmadığını denetledi.

Yavuz Selim Meydanı'ndaki trafik denetiminde de polis ekipleri, vatandaşlardan kurallara uygun hareket etmelerini istedi.

Sinop

Sinop'ta, Kovid-19 ile mücadele kapsamında çeşitli kurumlar çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken polis ve jandarma ekipleri de kent merkezi ve ilçelerde kalabalık cadde ve sokaklarda HES kodu sorgulaması yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sağlık çalışanlarının katılımıyla kent girişinde uygulama yaparak vatandaşların ateşini ölçüyor.

Tokat

Tokat'ta da Kovid-19'la mücadele kapsamında belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı denetleniyor.

Vali Ozan Balcı da Karşıyaka Mahallesi'nde kurulan pazarı ziyaret ederek vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur