Son dakika haberleri | Kovid-19 Ürdün'de 92, Libya'da 51 can daha aldı
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Son dakika haberleri | Kovid-19 Ürdün'de 92, Libya'da 51 can daha aldı

23.03.2021 19:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:54
Son dakika haberleri | Kovid-19 Ürdün'de 92, Libya'da 51 can daha aldı

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 92, Libya'da 51 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 92, Libya'da 51 kişi daha hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 92 kişinin vefat ettiği, 9 bin 3 yeni vaka tespit edildiği, 6 bin 649 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 6 bin 77'ye, vaka sayısının da 553 bin 727'ye yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 447 bin 888 olduğu ifade edildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 51 kişinin öldüğü, 901 yeni vaka kaydedildiği, 1059 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Son verilerle salgındaki toplam can kaybının 2 bin 564'e, vaka sayısının da 153 bin 411'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 140 bin 420 olduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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