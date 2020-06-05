Son dakika haberleri: Kovid-19'u yenen down sendromlu çocuğun şimdiki hedefi lösemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Kovid-19'u yenen down sendromlu çocuğun şimdiki hedefi lösemi

Son dakika haberleri: Gaziantep'te yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 11 yaşındaki down sendromlu Mustafa Karaoğlan'ın şimdiki hedefi lösemiyi yenmek.

Son dakika haberleri: Kovid-19'u yenen down sendromlu çocuğun şimdiki hedefi lösemi
05.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:15

Gaziantep'te yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 11 yaşındaki down sendromlu Mustafa Karaoğlan'ın şimdiki hedefi lösemiyi yenmek.

Merkez Şehitkamil ilçesi Serinevler Mahallesi'nde ikamet eden Yunus ve Emine Karaoğlan çiftinin ilk çocuğu olarak 2009'da dünyaya gelen Mustafa Karaoğlan'a doğumundan 20 gün sonra down sendromu teşhisi konuldu.

Karaoğlan, ailesinden ve arkadaşlarından aldığı destekle hayatı sıkı sıkıya tutundu.

Tüm engellerin üstesinden gelmeyi başaran Karaoğlan, kısa sürede yüzmeyi öğrendi ve bu alanda kendini geliştirerek çevresinin takdirini toplamayı başardı.

Yaklaşık 5 ay önce lösemiye yakalanan Karaoğlan, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Onkoloji Hastanesi'nde haftanın 4 günü tedavi görmeye başladı.

Yapılan tedavilere ve verilen ilaçlara olumlu karşılık vererek hızla iyileşen Karaoğlan, 30 Nisan'da yüksek ateş ve halsizlik şüphesiyle ailesi tarafından GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.

Burada Karaoğlan'a yapılan testler sonrası Kovid-19 teşhisi konuldu. Bir süre sonra durumu kötüleşince Karaoğlan, immün plazma tedavisi sayesinde sağlığına kavuşup 15 Mayıs'ta sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.

Şimdi sırada lösemiyi yenmek var

Baba Yunus Karaoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun özel bir çocuk olduğunu söyledi.

Mustafa'nın yaşıtlarına göre daha zeki olduğunu belirten Karaoğlan, "Down sendromlu olduğunu öğrendikten sonra bu geni araştırmaya başladım. Bu hastalığı taşıyan ama çok başarılı olmuş kişilerin hayatını kendimize örnek aldık. Eşime 'Biz bu çocuğu diğerleri gibi yaparız' dedim." ifadesini kullandı.

Çocuklarının Kovid-19'a yakalandığını duyduğu an yıkıldığını belirten Karaoğlan, şöyle konuştu:

"Biz Kovid-19'u hep birlikte el ele vererek, aşkla, sevgiyle ve dualarla yendik. Şimdiki hedefimiz lösemi yenmek. Ailenin tüm fertleri olarak Mustafa'nın hep yanında olduk. Kovid-19 günlerinde oğlumuz yoğun bakım odasındaydı ama onu bir şekilde mutlu etmenin yollarını bulduk. Her olumsuzlukta gülmeyi ve eğlenmeyi bildik."

Mustafa'nın 2 kardeşi olduğunu belirten Karaoğlan, "Onlar ağabeylerinin özel bir çocuk olduğunun farkındalar. Bazen bakıyorum ağabeylerinin ağrıyan başını okşuyorlar, bazen suyunu getiriyorlar bazen de beraber güreş tutuyorlar. Biz çocuklarımıza sürekli birlik ve beraberliği, bunun yanında güçlü olmayı öğretiyoruz." diye konuştu.

Anne Emine Karaoğlan ise Mustafa'nın ilk göz ağrısı olduğunu ifade etti.

Tüm hastalığın tedavilerinde oğlunun elini hiç bırakmadığını belirten Emine Karaoğlan, "O bana 'Anne benim elimi hiç bırakma' dedi. Ben de onun elini hiç bırakmadım. Mustafa çok güçlü bir çocuk. Her şeyin üstesinden gelebilen biri. Kovid-19'u yendik çok şükür, şimdi sıra lösemide. Bunu ilk duyduğumuzda çok üzüldük, çok şeyler yaşadık ama bunu da güçlü olarak yeneceğiz." dedi.

Anne Emine Karaoğlan, oğlunun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve onu görmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı Haber
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması Haber
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi Haber
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi Haber
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı Haber
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Böyle insanlık olmaz olsun! İçi barut dolu ananasın yedirildiği fil hayatını kaybetti
Böyle insanlık olmaz olsun! İçi barut dolu ananasın yedirildiği fil hayatını kaybetti
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu
Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti
Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Hande Erçel Haldun Dormen Seren Serengil
Spor Metin Oktay Fatih Terim Bülent Uygun İlhan Cavcav Sergen Yalçın
Daha Fazla Libya Karar Antalya Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kovid-19'u yenen down sendromlu çocuğun şimdiki hedefi lösemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 11:18:28. #1.15#
title