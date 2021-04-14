Son dakika haberleri | Kovid-19 testi pozitif çıkan 8 milli boksör Polonya'daki Dünya Şampiyonası'na katılamadı

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için Polonya'daki Dünya Şampiyonası'na gidemeyen 8 milli boksör ile 3 antrenör Kastamonu'daki yurtlarda karantinaya alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için Polonya'daki Dünya Şampiyonası'na gidemeyen 8 milli boksör ile 3 antrenör Kastamonu'daki yurtlarda karantinaya alındı.

Gençler Dünya Şampiyonası'na Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlanan genç erkekler ve genç kadınlar milli takımları, 10 Nisan Cumartesi günü Türkiye'den ayrılmadan önce Kovid-19 PCR testi yaptırdı.

Testler sonucunda Genç Kadınlar Milli Takımı'ndan 6, Genç Erkekler Milli Takımı'ndan 2, antrenörlerden de 3 kişinin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine sporcu ve antrenörlerden oluşan 11 kişi Kastamonu'daki yurtlarda karantinaya alındı.

Genç Kadınlar Milli Takım antrenörlerinden İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Sık sık sporcularla telefonda görüştüğünü belirten Gündoğdu, "Yurtta karantinadayız, şu an bir sıkıntımız bulunmuyor. Tek üzüntümüz Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edemeyecek olmamız. Biz ülkemize altın madalya getirmek için var gücümüzle çalışırken böyle bir sonuçla karşılaştık. İnşallah bundan sonraki şampiyonalarda yarım kalan işimizi tamamlayacağız. Giden milli takımımıza duacıyız. Allah yollarını açık etsin. Onlara çok inanıyorum, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor