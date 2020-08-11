Son dakika haberleri... Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim
Bir son dakika haberine göre Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun esnaf denetimleri Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun açıklamaları SİNOP - İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Sinop'ta pazarlar, iş yerleri, toplu taşıma...
11.08.2020 13:19 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:24
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun esnaf denetimleri
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun açıklamaları SİNOP - İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Sinop'ta pazarlar, iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirildi.
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Kaynak: AA