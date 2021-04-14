Son dakika haberleri | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika haber: Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı Kayseri'de 19.00 itibariyle sokaklarda meydanlarda trafik ve yaya yoğunluğu azaldı.

İftar saatinin 19.21 olduğu Kayseri'de kısıtlama süresine dakikalar kalan vatandaşlar iftar saatine yetişebilmek için otomobilleriyle ve toplu taşıma araçlarıyla evlerine yetişebilmek için acele etti.

Kısıtlamanın ardından kentin en işlet bölgeleri olan Cumhuriyet Meydanı, Sivas ve İstasyon Caddelerinde sesizlik hakim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil