Son dakika haberleri | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı Kayseri'de 19.00 itibariyle sokaklarda meydanlarda trafik ve yaya yoğunluğu azaldı.

İftar saatinin 19.21 olduğu Kayseri'de kısıtlama süresine dakikalar kalan vatandaşlar iftar saatine yetişebilmek için otomobilleriyle ve toplu taşıma araçlarıyla evlerine yetişebilmek için acele etti.

Kısıtlamanın ardından kentin en işlet bölgeleri olan Cumhuriyet Meydanı, Sivas ve İstasyon Caddelerinde sesizlik hakim oldu.

Son dakika haberleri | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberleri | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberleri | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberleri | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Damla Sönmez Caner Cindoruk
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Fatih Terim Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 20:59:53. #1.14#

title