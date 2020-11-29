Son dakika haberleri! Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

29.11.2020 21:06 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:10

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sessizlik hakim oldu. Kentte vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu. Polis ekipleri, kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Korona vaka sayıları yine tedirgin edici boyutta! Günlük vefat en yüksek rakama ulaştı
Korona vaka sayıları yine tedirgin edici boyutta! Günlük vefat en yüksek rakama ulaştı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Aboubakar, yıldız ismi sahadan sildi! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
Aboubakar, yıldız ismi sahadan sildi! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
Son dakika haberleri! Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberleri! Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberleri! Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberleri! Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (4)
Son dakika haberi: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (4)
Son dakika haberi | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberi | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haber: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haber: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Alaattin Çakıcı İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Orhun Ene Ozan Tufan Erol Bulut Utku Yuvakuran Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Bursa Beşiktaş Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 21:10:31. #1.14#
title