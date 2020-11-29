Son dakika haberleri! Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
29.11.2020 21:06 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:10
Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sessizlik hakim oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sessizlik hakim oldu. Kentte vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu. Polis ekipleri, kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz