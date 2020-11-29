Son dakika haberleri! Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sessizlik hakim oldu.