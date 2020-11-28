Son dakika haberleri... Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

Son dakika gündem haberine göre Türkiye genelinde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan tedbirlerin saat 20.00 itibarıyla uygulanmaya başlanmasıyla Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde cadde, sokak, tarihi alanlarda sessizliğe büründü.

Türkiye genelinde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan tedbirlerin saat 20.00 itibarıyla uygulanmaya başlanmasıyla Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde cadde, sokak, tarihi alanlarda sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yarın saat 10.00'da kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ardahan, Kars, Iğdır ve Tunceli'de araç ve insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda sessizlik hakim oldu.

Alışveriş merkezleri, berber, kuaför, güzellik merkezleri ve marketlerin saat 20.00 itibarıyla kapandığı kentlerde yiyecek tüketiminin yoğun olduğu alanlarda sadece online ve telefonla sipariş üzerine paket servis hizmeti verilmeye başlandı.

Kısıtlama dolayısıyla Erzurum'da Çifte Minareler, Kale civarı, Lala Paşa Camisi, Yakutiye Medresesi ve Cumhuriyet Caddesi ilk saatten itibaren sessizleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya