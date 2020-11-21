Son dakika haberleri! Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika gündem haberi: Adıyaman'daki boş caddeler ve polis denetimleri Gaziantep'teki boş meydanlar (drone) Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler kapsamında sessizlik hakim oldu.

Adıyaman'daki boş caddeler ve polis denetimleri

Gaziantep'teki boş meydanlar (drone) Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler kapsamında sessizlik hakim oldu. İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı. Kısıtlamaların başlamasıyla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Görevliler ve genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentlerde yaya ve araç trafiği de düşük seviyede kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül