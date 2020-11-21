Son dakika haberleri! Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

21.11.2020 20:41 | Son Güncelleme: 21.11.2020 22:03

Son dakika gündem haberi: Adıyaman'daki boş caddeler ve polis denetimleri Gaziantep'teki boş meydanlar (drone) Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler kapsamında sessizlik hakim oldu.

Adıyaman'daki boş caddeler ve polis denetimleri

Gaziantep'teki boş meydanlar (drone) Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler kapsamında sessizlik hakim oldu. İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı. Kısıtlamaların başlamasıyla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Görevliler ve genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentlerde yaya ve araç trafiği de düşük seviyede kaldı.

Son dakika haberleri! Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberleri! Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberleri! Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberleri! Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (4)
Son dakika haberi: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (4)
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kutsi Alişan Berk Oktay Mustafa Topaloğlu
Spor Cenk Tosun Lewis Hamilton Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kasım Çocuk Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 22:03:53. #1.15#
title