Son dakika haberleri: Kovid-19 tedbirleri altında kurbanlıklar kesildi Son dakika güncel haberi... Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurban kesim alanları dışında kesimlerin yasaklanmasıyla vatandaşlar kurbanlarını mezbahalarda kestirdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurban kesim alanları dışında kesimlerin yasaklanmasıyla vatandaşlar kurbanlarını mezbahalarda kestirdi.

Erzurum'da, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirler Kurban Bayramının ilk gününde uygulandı.

Bu kapsamda kesim yeri olarak belirlenen yerlere kurban sahipleri bayram namazını kıldıktan sonra listedeki numaralara göre sırayla geldi.

Hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesine teşvik edilen alanlarda, kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunup parçalama işlemi yapmalarına müsaade edilmedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sokulan 10 mobil mezbaha kentin farklı noktalarına yerleştirildi.

Mobil mezbahaların bulunduğu alanlara vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra, maskeli bir şekilde alındı.

Maskesi olmayanlara görevlilerce maske dağıtılan alanlarda, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi konusunda sürekli uyarılar yapıldı.

Kurban sahibi Ahmet Güllüce, mobil mezbaha uygulamasından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Önceki zamanlarda farklı şartlarda kurban kestiklerini anlatan Güllüce, "Bundan önce biz kömürlükte kurban kesiyorduk. Etin arasında kömür bile giriyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu hizmeti yaptı ve biz ve memnunuz." dedi.

Kaynak: AA