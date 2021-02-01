Son dakika haberleri! Kovid-19 tedavisi gören Filistinli akademisyen ve yazar Abdussettar Kasım hayatını kaybetti

Filistinli akademisyen ve yazar Abdussettar Kasım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Nablus'taki En-Necah Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kasım'ın damadı Velid eş-Şami AA muhabirine yaptığı açıklamada, 72 yaşındaki Kasım'ın En-Necah Hastanesi'nde iki haftadır Kovid-19 tedavisi gördüğünü belirtti.

Şami, kayınpederi Abdussettar Kasım'ın, bugün hayatını kaybettiğini ifade etti.

Abdussettar Kasım kimdir?

İşgal altındaki Batı Şeria'daki bazı üniversitelerde siyasal bilimler alanında dersler veren Kasım, Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nde Siyasi Bilimler Bölümünden mezun oldu. Daha sonra ABD'deki Kansas Eyalet Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında ve yine ABD'deki Missouri Üniversitesi'nde bu kez ekonomi alanında yüksek lisanslar yaptı.

Kasım, Missouri Üniversitesi'nde de 1977 yılında siyaset felsefesi alanında doktora yaptı.

İsrail işgali karşıtı tavrıyla öne çıkan Kasım, Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması ve Filistin yönetiminin de muhalifleri arasında bulunuyor. Kasım, bu tutumu nedeniyle Filistin güvenlik güçleri tarafından defalarca gözaltına alınmıştı.

Kasım, 2014 yılında da silahlı kişiler tarafından suikaste maruz kalmış ancak yara almadan kurtulmuştu.

Filistin Enformasyon Merkezi başta olmak üzere bazı gazete ve internet sitelerinde makale ve araştırmaları yayımlanan Kasım'ın, 25 kitabı ve yaklaşık 130 bilimsel makalesi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer