Son dakika haberleri | Kovid-19 sebebiyle Libya ve BAE'de can kayıpları, İsrail'de vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 12, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişi hayatını kaybederken, İsrail'de vaka sayıları artış gösterdi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, salgında 12 kişinin daha vefat ettiği, 889 yeni vaka kaydedildiği ve 457 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1255'e, vaka sayısının 87 bin 986'ya çıktığı, iyileşenlerin sayısının ise 57 bin 837 olduğu ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 2 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, 1260 yeni vaka kaydedildi ve 584 kişi de sağlığına kavuştu.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 596'ya, vaka sayısının 178 bin 837'ye yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 160 bin 295 oldu.

İsrail

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 1837 yeni koronavirüs vakası kaydedildi.

Son verilere göre, virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 924'e, vaka sayısı 347 bin 331'ye yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 330 bin 188 oldu.

Son günlerde yeni vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail'de Kovid-19 salgınında 3. dalga endişesi yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Sharon Alroy-Preis, Kovid-19 salgınında günlük vakalardaki artış nedeniyle ülkenin 3. dalganın başlangıcında olduğunu söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu