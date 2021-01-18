Son dakika haberleri: "Kovid-19 savaşçıları" ön yargılar ve bilgi kirliliğiyle de mücadele ediyor
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Son dakika haberleri: "Kovid-19 savaşçıları" ön yargılar ve bilgi kirliliğiyle de mücadele ediyor

18.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:14
Son dakika haberleri:

Son dakika gündem haberine göre Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sürecinde kurulan filyasyon ekibinde yer alan sağlık memuru Meral Gökşen, halk arasındaki önyargılar ve bilgi kirliliğiyle de mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirterek, doktorların verdiği ilaçların aksatılmadan içilmesi gerektiğini söyledi.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sürecinde kurulan filyasyon ekibinde yer alan sağlık memuru Meral Gökşen, halk arasındaki önyargılar ve bilgi kirliliğiyle de mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirterek, doktorların verdiği ilaçların aksatılmadan içilmesi gerektiğini söyledi.

Gökşen, Kırşehir Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Filyasyon Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı zamanlar ailelerini, çocuklarını bile göremeden görevlerini yerine getirmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Günlük kişi sayısına göre hastaların ekiplere dağıtıldığını belirten Gökşen, filyasyon ekiplerinin bütün bunları titiz bir şekilde takip ettiğini ifade etti.

Kendilerini en fazla yoran konunun halk arasındaki önyargılar ve bilgi kirliliği olduğuna dikkati çeken Gökşen, bu etkenler nedeniyle özellikle yaşlı hastalarda kayıplar yaşadıklarını, ilaç kullanmakta geciken ve son evreye gelen bazı hastaları kaybettiklerini aktardı.

Doktorların verdiği ilaçların aksatılmaması gerektiğini vurgulayan Gökşen, şunları kaydetti:

"Halk arasında bilgi kirliği çok. İnternete giriyor 'araştıracağım' diye bakıyor. 'Şöyle zararlı, böyle zararlı' diye yanlış bilgiler ediniyorlar. Son anda ilaç içmeye başlıyorlar. Ondan sonra da etkisi olmuyor. Kulaktan duyma bilgilerle ilaçları bazen kullanmıyorlar. Böyle olunca da akciğere iniyor, dönüşü olmuyor. Bilgi kirliliği ve ön yargılar tedaviyi zorlaştırıyor."

Yaşlılar arasında hastaneye yatma konusunda da bir yanlış anlayışın olduğuna dikkati çeken Gökşen, "Hastaneye girersek çıkamayız diye ön yargı var toplumumuzda. O düşünceyle hastalıklarını saklıyorlar. Korkudan hastaneye gelmiyorlar. Akciğere inmiş oluyor, dönüşü olmuyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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