Son dakika haberleri: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Gelen son dakika haberlerine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 125 milyon 134 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 750 bini, iyileşenlerin sayısı 101 milyon 47 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 125 milyon 134 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 750 bini, iyileşenlerin sayısı 101 milyon 47 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 652 bine, Brezilya'da 12 milyon 136 bine, Hindistan'da 11 milyon 786 bine ve Rusya'da 4 milyon 483 bine ulaştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, "ülkesinin aşılama programındaki başarısını kapitalizm ve açgözlülüğe bağladığı" iddia edildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 1-5 Nisan tarihlerinde kutlanacak Paskalya Bayramı için salgınla mücadelede kapsamında alınması planlanan tedbirlere gelen yoğun eleştiriler üzerine geri adım attı.

Belçika'da son dönemde artan vakalar nedeniyle ilave kısıtlamalar getirildi. Yeni kısıtlamalara göre, tüm ilkokul ve liseler 19 Nisan'a kadar uzaktan eğitime geçecek. Mart başında açılan kuaför ve güzellik salonları 25 Nisan'a kadar kapatılırken zorunlu olmayan alışveriş için randevu sistemi uygulanacak.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin, salgında olası bir üçüncü dalgaya karşı aldığı, ülkedeki dini bayram olan Paskalya tatili boyunca "yabancı turiste evet, yerli turiste hayır" kararı ülkede tartışma yarattı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, salgının yol açtığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle Vatikan'da görev yapan kardinaller başta olmak üzere çalışanların maaşlarında kesintiye gittiği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 aşılarına yönelik ihracat kısıtlamalarını katılaştırma ve başta İngiltere olmak üzere diğer ülkelere aşı gönderilmesini sınırlandırma kararı aldı.

Sırbistan'daki hastanelerin doluluk oranı yüzde 90'a yükseldi.

Hırvatistan'da Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic, Başbakan Andrej Plenkovic ve Sağlık Bakanı Vili Beros AstraZeneca aşısı yaptırdı.

Malezya, AstraZeneca'nın güvenli olduğunu açıkladı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Kovid-19'a karşı iki yerel aşının geliştirildiği bildirildi.

Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 251 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek ölü sayısı kayda geçti.

Özbekistan'da Kovid-19'a karşı aşı uygulaması 1 Nisan'da başlayacak. Özbekistan Sıhhi ve Epidemiyolojik Refah Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurmat Atabekov, ilk etapta 330 bin kişiye AstraZeneca aşısı uygulanacağını belirtti.

Özbekistan'da ayrıca vakaların yeniden artması üzerine 1 Nisan'dan itibaren yeni kısıtlamalar getirilecek. Yeni uygulamaya göre, gelecek aydan itibaren konser, sinema, tiyatro ve diğer gösterilere ateşi ölçülerek alınacak izleyici ve görevlilere maske takma zorunluluğu getirilecek, konser, sinema ve tiyatrolarda doluluk oranı en fazla yüzde 50 ile sınırlı tutulacak ve seyircilerin sıhhi kurallara riayet etmeleri gerekecek.

Gana'nın, telekomünikasyon şirketi MTN'den 162 bin doz daha AstraZeneca aşısı teslim aldığı bildirildi.

Hindistan yönetimi, artış görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle havaalanlarında, otobüs duraklarında ve tren istasyonlarında Kovid-19 testi yapılacağını açıkladı.

Hong Kong'da Pfizer Kovid-19 aşılarının kullanımı, şişelerin kapaklarının bozuk olduğu gerekçesiyle askıya alındı.

Fas, mutasyona uğramış Kovid-19'un ülkede yayılmasını engellemek amacıyla Mali, Gana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine ve Libya ile uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Sudan, salgında artış görülmesi üzerine, arasında başkent Hartum'dan başka kentlere seyahat yasağının da bulunduğu bazı kısıtlamalara gitmeyi değerlendiriyor.

Hindistan'ın batı eyaletlerinde, Kovid-19'un "çift mutant" varyantının tespit edildiği bildirildi.

Malezya hükümeti, AstraZeneca aşısının güvenli olduğunu bildirdi.

Pakistan Eğitim Bakanı Şevket Mahmut, Kovid-19 dolayısıyla yüz yüze eğitime ara verilen okulların 11 Nisan'a kadar kapalı kalmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija