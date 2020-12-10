Son dakika haberleri: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Son dakika haberleri: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

10.12.2020 21:07 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:11
Son dakika haberleri: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Son dakika gündem haberi: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 69 milyon 613 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 582 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 48 milyon 274 bine ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 69 milyon 613 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 582 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 48 milyon 274 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 15 milyon 877 bini, Hindistan'da 9 milyon 975 bini, Brezilya'da 6 milyon 735 bini ve Rusya'da 2 milyon 569 bini geçti.

Almanya'da, son 24 saatte 23 bin 679 kişide Kovid-19 teşhis edildi. Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı olurken, ülkenin Bremen kentinde kurulan Kovid-19 aşı merkezi basına tanıtıldı.

Danimarka'da da son 24 saatte 3 bin 132 kişide Kovid-19 tespit edilerek, bunun salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı olduğu kaydedildi.

Çin'in Nanjing kentinde gelecek yıl düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, salgın nedeniyle 2023'e ertelendi.

Öte yandan, Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), salgın önlemlerine karşı hava yolu şirketlerinin kabin memurlarına tek kullanımlık yetişkin hasta bezi kullanmalarını tavsiye etti.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Kovid-19 aşısı almak için para transferi yapamadıklarını söyledi.

Suudi Arabistan, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ithalat ve kullanım için kaydını onayladı.

Afrika ülkeleri Kovid-19 aşılarını 2021'de alacak

Japonya'da yeni vaka artışları sonrası, salgının ekonomiye etkisini azaltmak amacıyla sürdürülen "Seyahate Çık" kampanyasının askıya alınması çağrısı yapıldı.

Malezya Sağlık Bakanı Dr. Ethem Baba, aynı ortamda bulunduğu birinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine ev karantinasına alındı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, salgınının, demokrasi için çeşitli alanlarda ekstra zorluklar oluşturduğunu belirtti.

Slovenya'daki koronavirüs tedbirlerinin haftaya çarşamba yapılması planlanan hükümet oturumuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Bosna Hersek'in Hersek-Neretva Kantonu'nda görev yapan sağlık çalışanları salgın koşullarına dikkat çekmek amacıyla greve başladı.

Afrika ülkelerinin, Kovid-19 aşılarına 2021 itibarıyla erişebilecekleri bildirildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Afrika CDC) ise kıta genelinde 750 milyon doz Kovid-19 aşısına ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, salgının ikinci dalgasının başladığını duyurdu.

Etiyopya, ülkenin başkenti Addis Ababa'da isteyen herkese ücretsiz Kovid-19 testi hizmeti başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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