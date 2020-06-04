Son dakika haberleri... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Son dakika haberleri... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Son dakika haberlerine göre Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 6 milyon 650 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 206 bin, can kaybı ise 390 bine ulaştı.

Son dakika haberleri... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
04.06.2020 22:27 | Son Güncelleme: 04.06.2020 22:27

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 6 milyon 650 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 206 bin, can kaybı ise 390 bine ulaştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 913 bine yükselirken, can kaybı 109 bini geçti. Ülkede iyileşen sayısı ise 700 bine yaklaştı.

New York Valisi Andrew Cuomo, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin azalmasının ardından eyaletin çoğu bölgesinde restoranların, dış mekanlarına koyacakları masalarda, perşembe gününden itibaren yemek servisine başlayabileceklerini duyurdu.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 595 bin 112'ye, can kaybı 33 bin 38'e çıktı. Ülkede iyileşen sayısı 266 bin 132 olarak açıklandı.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 441 bin 108'e, can kaybı 5 bin 384'e ulaştı. İyileşen sayısı 204 bin 623 oldu.

İspanya'da toplam vaka sayısı 287 bin 740'a çıkarken, son 24 saatte can kaybı, 5 artarak 27 bin 133'e ulaştı.

Kovid-19'dan dolayı 21 Haziran'a kadar olağanüstü halin (OHAL) uygulanacağı İspanya'da, 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlı ve bölgesel boyutta yabancı turist kabul edilmesi bekleniyor.

İtalya'da DİTİB'e ait camiler yarın açılıyor

İngiltere'de ölenlerin sayısı 39 bin 904'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı da 281 bin 661'e yükseldi.

İtalya'da ise can kaybı 33 bin 689'a, toplam vaka sayısı 234 bin 13'e, iyileşenlerin sayısı da 161 bin 895'e ulaştı.

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, bugün sınırlarını açtıklarını, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden mütekabiliyet beklediklerini söyledi.

İtalya'da salgın nedeniyle faaliyetlerine ara veren Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) ait camiler, yarından itibaren yeniden açılıyor.

Fransa'da can kaybı 29 bin 65'e yükselirken, vaka sayısı 152 bin 444, iyileşen kişi sayısı da 69 bin 976 olarak açıklandı.

Ölüm ve vaka sayılarının yeniden arttığı İran'da ise can kaybı son 24 saatte 59 artarak 8 bin 71'e yükseldi. Vaka sayısının da 3 bin 574 artarak 164 bin 270'e ulaştığı ülkede, 127 bin 485 kişi iyileşti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgının akıbetinin belirsiz olduğunu belirterek, halktan yaşam şartlarını salgınla uyumlu hale getirmelerini istedi.

Kuzey Makedonya'da yeniden kısmi sokağa çıkma yasağı

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), Kovid-19 nedeniyle durdurulan yabancı hava yolu şirketlerinin Çin uçuşlarının tekrar başlayacağını bildirdi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkede vaka sayısı azalırken, naklen yayınlanan brifinglerin halkın psikolojisini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Yunanistan'da nüfus oranına göre en çok vaka görülen yerlerden biri olan İskeçe'de vakaların artması nedeniyle genel tarama yapılması kararlaştırıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 8 Haziran'da normalleşme sürecinin üçüncü aşaması başlatılacak.

Kuzey Makedonya'da vakaların artması üzerine yeniden kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi.

Lübnan, önlemleri 1 ay daha uzattı

İsrail Meclisi, bir milletvekilinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tüm oturumlarını askıya aldı.

Kovid-19 şüphesiyle 2 haftalık ev karantinasına giren Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, karantina süresi bittikten sonra görevine yeniden başladı.

Özbekistan'da 5 Haziran itibarıyla salgın durumunun orta riskli olduğu bölgelerde otel, konukevi, dinlenme tesisleri, çocuk kampları ve bünyelerinde bulunan açık hava lokanta ve yemekhaneleri açılacak.

Kırgızistan, 15 Haziran'da yurt dışına uçak seferlerinin düzenleneceğini duyurdu.

Endonezya'nın başkenti Cakarta için nisan ayından bu yana 3 kez uzatılan geniş kapsamlı sosyal kısıtlamaların, haziran ayında da devam edeceği belirtildi.

Lübnan hükümeti, Kovid-19 önlemlerini bir ay daha uzatma kararı aldı.

Myanmar'da ilk kez bir Arakanlı Müslüman'da Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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